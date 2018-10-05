МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пострадавшим и семьям погибших в крупном ДТП под Тверью окажут всю необходимую помощь, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
По данным областного правительства, при столкновении автобуса "ЛиАЗ" и микроавтобуса Ford Transit на автодороге Тверь-Ржев погибли 13 человек, двух выживших везут в больницу. В каком состоянии – пока неизвестно.
"Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия", — говорится на сайте правительства Тверской области.