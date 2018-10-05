На место крупного ДТП под Тверью выехали сотрудники Ространснадзора

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости/Прайм. Сотрудники Ространснадзора выехали на место крупного ДТП с участием автобуса в Тверской области, сообщает ведомство.

В 7.30 пятницы на 15-м километре автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса "ЛИАЗ" и микроавтобуса "Форд Транзит". По предварительной информации, погибли 13 человек. Экипажи ДПС на месте происшествия организуют движение транспорта. Микроавтобус ехал из Ржева в Тверь, автобус — из Твери во Ржев.

"На место аварии выехали сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора для выяснения обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении ведомства.