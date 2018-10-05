Прокуратура начала проверку после ДТП в Тверской области

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Тверской области начала проверку по факту ДТП, произошедшего в районе деревни Некрасово Калининского района, в котором, по данным МЧС, погибли 13 человек и пострадали еще четверо.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что число погибших при столкновении рейсового автобуса с маршрутным такси в Тверской области увеличилось до 13 человек, еще четверо пострадали.

"Прокуратурой Тверской области организована проверка транспортной безопасности по факту ДТП, произошедшего в районе деревни Некрасово Калининского района", — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в автобусе ехали 14 человек. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Калининского района.