Губернатор Тверской области выехал на место крупного ДТП

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выехал на место столкновения рейсового автобуса и микроавтобуса, сообщила представитель пресс-службы МЧС по Тверской области Наталья Козырева в эфире телеканала "Россия-24".

Как сообщили ранее в МЧС РФ, при столкновении в Тверской области 13 человек погибли и четверо пострадали.

"В Тверской области в Калининском районе населенный пункт Некрасово произошло ДТП с участием двух автомобилей – это рейсовый автобус, следовавший из Ржева, и Ford Transit, следующий по направлению из Старицы", — сообщила она.

Она отметила, что на месте ДТП работают отделения пяти пожарно-спасательных частей, специализированной транспортной части и аварийно-спасательной службы Тверской области. Помимо этого в операции принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, вылетевший из аэропорта Жуковский.

"На месте работает руководство главного управления… Выехал губернатор Тверской области для оценки обстановки и принятия решений", — отметила представитель пресс-службы.