В ДТП в Тверской области погибли 13 человек

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Число погибших при столкновении рейсового автобуса с маршрутным такси в Тверской области увеличилось до 13 человек, еще четверо пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Последние данные по ДТП: 17 пострадавших, в том числе 13 погибших, четверо доставляются в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Ржева, и Ford Transit, ехавший из Старицы.