Челябинский экс-замгубернатора обжалует приговор по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт — РИА Новости. Осужденный за мошенничество и взяточничество на пять с половиной лет челябинский экс-замгубернатора Николай Сандаков намерен обжаловать приговор.

Суд в пятницу приговорил Сандакова к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в 7 миллионов рублей.

"Буду обжаловать приговор… Буду продолжать бороться. Мы не согласны с обвинительным приговором и всеми законными способами будем защищаться", — сказал журналистам Сандаков.

Он добавил, что, по его мнению, была масса процессуальных нарушений. Сандаков поблагодарил всех присутствующих за поддержку — в зале суда были его родственники и друзья.

На судебном заседании в августе гособвинитель просила суд признать Сандакова виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ — "Мошенничество", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Получение взятки" — и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 14 миллионов рублей.

Сандаков выступал в суде с последним словом, но позже суд возобновил производство по делу. На заседании 26 сентября суд слушал мнения сторон по поводу изъятых вещественных доказательств, после чего удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 5 октября.

По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника челябинского губернатора, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "Мошенничество", "Подстрекательство" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

По данным Центрального райсуда Челябинска, Сандаков находился под арестом, но 24 марта 2016 года был освобожден из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей, позже сумма выросла до 1,9 миллиона рублей.