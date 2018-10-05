В Приамурье поезд с тлеющим углем стал причиной пожара на базе отдыха

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Железнодорожный состав с тлеющим углем стал причиной пожара на базе отдыха в районе Белогорья Амурской области: топливо везли на ТЭЦ Благовещенска, искры от угля перекинулись на сухую траву, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС по Амурской области Денис Долинин.

По словам собеседника агентства, в четверг к пожарным стали поступать звонки от владельцев садовых участков, которые расположены в районе железнодорожных путей.

"По словам очевидцев, из вагонов летели искры, горела сухая трава, огонь угрожал дачным участкам, их пожарные отбили, но на базе отдыха Благовещенского педагогического университета сгорела одна деревянная постройка, два строения повреждены огнем по всей площади. Вагоны перевели на запасные пути, уголь тлел в 10 вагонах, ночью специалисты туда выезжали для проливки",- рассказал Долинин.

Собеседник агентства добавил, что еще раз проливка угля прошла в 6 утра (00.00 мск) пятницы, сейчас дознаватели выясняют, как огонь перекинулся на базу отдыха.

"Предварительно установлено, что на базе отдыха не подготовились к пожароопасному периоду, не убрали сухую траву, на которую попали искры, и огонь пошел дальше, обстоятельства сейчас устанавливаются", — уточнил Долинин.