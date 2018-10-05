Жителя ЕАО будут судить за поджог двух дачных домов

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Житель Еврейской автономной области обвиняется в поджоге двух дачных домов, с владельцами которых конфликтовал, на момент поджога в одном из домов находились люди, дело направлено в суд, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в начале январе 2018 года обвиняемый находился в дачном поселке в районе улицы Биршоссе Биробиджана. Проходя мимо одного из домов, как полагают следователи, он решил поджечь его. Хозяина на тот момент дома не было. Отмечается, что злоумышленник занес на веранду дома автомобильную шину, поджег обнаруженную на веранде кепку, положил ее в шину и накрыл куском линолеума. Пламя быстро охватило дом, который сгорел полностью.

Также, как считает следствие, в ночь на 11 января 2018 года обвиняемый из хулиганских побуждений поджег другой дом, с хозяином которого поругался. В момент поджога в доме находился его владелец с семьей. Люди успели выйти на улицу, дом полностью сгорел.

Следствие установило, что поджоги домов обвиняемый совершил из-за конфликта с их владельцами.

"Житель Биробиджана обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия обвиняемый признал свою вину.