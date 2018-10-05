На Камчатке застрелили двух медведей, которые пугали людей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Двух медведей, которые регулярно выходили к людям и пугали жителей Елизовского района Камчатки, застрелили охотники, сообщил РИА Новости начальник отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимир Гордиенко.

Он отметил, что жалобы на хищников поступали от жителей поселка Заречный, а также района "Пятая стройка" города Елизово, где расположены дачные участки.

"Были жалобы на то, что мусорные контейнеры разворошили, мешали сменам на котельной. Ну и вообще граждане звонят, понятное дело, что присутствие медведей вызывает беспокойство. В светлое время суток они появлялись и утром, и вечером… Пришлось заняться", — рассказал Гордиенко.

По его словам, медведица с трехлетним медвежонком облюбовали зеленую зону в непосредственной близости от жилых домов. Сюда их привлек запах рыбных отходов. Более того, хищники даже пытались здесь рыть берлоги, чтобы залечь в спячку.

"У них имеются определенные стереотипы поведения. Если он (медведь — ред.) попробовал один раз, уже нельзя ждать от него, что он каким-то образом будет обходить эту территорию… И только отстрелив, уничтожив этих зверей, которые каким-то образом к этому причастны, мы эту цепочку прервем", — уверяет специалист.

Он добавил, что в этом году на Камчатке были застрелены 63 медведя, которые могли представлять опасность для людей.