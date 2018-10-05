В Уссурийске более 32 тысяч человек остались без света из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Более 32 тысяч жителей Уссурийска в Приморье остались без света с вечера четверга из-за аварии, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Четвертого октября в 23:33 (16:33 мск) на ПС 110 кВ "Гранит" (ДЗО ПАО "ДЭК" – АО "ДРСК") отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2 (16 МВА, 110/6 кВ). Без электроснабжения остались бытовые потребители города Уссурийск (около 32 900 человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, мощность отключенных потребителей – 8,7 МВт, температура воздуха на улице 13 градусов.