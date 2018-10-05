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Происшествия

"Он знал детали следствия": как МУР разрабатывал банду майора Савченко

(обновлено: 08:12 05.10.2018)
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© РИА Новости / И. БахтинПерейти в фотобанкРаботник ГАИ на улице в МосквеРаботник ГАИ на улице в Москве
© РИА Новости / И. Бахтин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Убийство кассира киностудии, нападения на таксистов, кражи с автомобильного завода и кровавая охота за инкассаторами — в середине 1980-х в Москве орудовала крайне жестокая банда, которой руководил майор милиции Виктор Савченко. Все преступления тщательно планировались, а навыки меткой стрельбы оттачивались на первых встречных. К 100-летнему юбилею Московского уголовного розыска РИА Новости рассказывает, как столичные оперативники вычислили, казалось бы, неуловимых преступников.

Плащ Штирлица

Летом 1985-го неизвестные пробрались в Центральную киностудию имени Горького, отключили сигнализацию, вскрыли замки и похитили ценный реквизит. Кроме того, добычей грабителей стали пять револьверов системы Нагана, которые хранились в сейфе и предназначались для охранников.

© Flickr / jaime.silvaЗдание киностудии имени Горького в Москве
© Flickr / jaime.silva
Здание киностудии имени Горького в Москве

"Мы внимательно осмотрели место преступления и пришли к выводу, что кражу совершил кто-то из сотрудников организации, а проникновение со взломом было сымитировано, — рассказывает РИА Новости бывший начальник уголовного розыска Бабушкинского РОВД полковник милиции Александр Фролов. — Постепенно проверяли каждого работника".

Ограбление наделало много шума среди обслуживающего персонала и актеров. Спустя несколько дней кинематографическая общественность и вовсе испытала шок — в собственной квартире на северо-востоке Москвы застрелили бухгалтера киностудии Валентину Теленкову. Из дома исчезли ключи от служебного сейфа, в котором хранилась зарплата сотрудников, и все деньги из него пропали.

© Фото : предоставлено героями публикацииВалентина Теленкова
© Фото : предоставлено героями публикации
Валентина Теленкова

Оперативники МУРа, подключившиеся к расследованию, допросили охранников. Двое признались, что пару дней назад в рабочее время к ним пришел начальник караула Вячеслав Евстратов и предложил выпить водки. После застолья он пораньше отпустил подчиненных по домам, а сам остался дежурить.

Эта информация заинтересовала милиционеров, и к Евстратову решили присмотреться получше. Однако он неожиданно взял отпуск и уехал к родственникам в Тамбовскую область. Туда сразу отправили группу с Петровки. Начальника караула на месте не застали — рано утром он с приятелем уехал на рыбалку.

© Фото : предоставлено героями публикацииВячеслав Евстратов
© Фото : предоставлено героями публикации
Вячеслав Евстратов

"Мы с напарником спрятались на тропинке, ведущей к его дому, и задремали, — вспоминает в беседе с РИА Новости бывший старший оперуполномоченный "убойного отдела" МУРа подполковник милиции Сергей Пикалов. — Проснулись, когда мимо нас прошел подозреваемый. На поясе у него висел огромный нож. Я его окликнул и представился. Тот сразу напрягся. Тогда мы пошли на хитрость и сообщили, что разыскиваем пропавший из киностудии плащ Штирлица, а от него, как от начальника караула, срочно ждут объяснений в Москве".

Евстратов "купился" и проследовал за милиционерами. По дороге он заметно нервничал, но виду старался не подавать. Впрочем, странное поведение не укрылось от наметанного взгляда оперов. На тот момент они уже были уверены, что подозреваемый покинул столицу не случайно.

"Привезли его в отделение, поместили в камеру, доложились начальству и получили команду "колоть", — продолжает Пикалов. — На допросе я сказал, что дело вовсе не в плаще Штирлица. Все гораздо серьезнее. Евстратов, что называется, поплыл и начал давать показания".

© Фото : предоставлено героями публикацииСергей Пикалов
© Фото : предоставлено героями публикации
Сергей Пикалов

Он признался в организации убийства Теленковой, назвав непосредственного исполнителя — Костомарова, которого задержали той же ночью. Тот оказался еще более словоохотливым и детально рассказал про всю банду, убившую около десяти человек. Руководил ею сотрудник ГАИ майор милиции Виктор Савченко.

Живые мишени

Савченко и Евстратов познакомились еще в семидесятых — жили в одном доме. Вячеслав тогда работал в военизированной охране автозавода, а Виктор носил милицейские погоны. "В 1981-м они стали воровать с предприятия дефицитные запчасти (амортизаторы, радиоприемники и другие). Стоимость похищенных товаров достигала нескольких тысяч рублей, но бандитам этого было мало, — рассказывает РИА Новости экс-оперуполномоченный по особо важным делам МУРа подполковник милиции Игорь Васильев. — Затем Савченко где-то раздобыл револьвер и задумал ограбить перевозчиков денег одного из подмосковных гарнизонов".

© Фото : предоставлено героями публикацииВиктор Савченко
© Фото : предоставлено героями публикации
Виктор Савченко

Инкассаторов выслеживали несколько месяцев. Готовясь к налету, Евстратов решил проверить, хватит ли у него духу убить человека. "Тренировка" прошла успешно — сначала он застрелил подмосковного таксиста, а затем водителя грузовика. У первого бандит похитил всего 30 рублей, а у второго угнал машину. Осуществить задуманное помешал сотрудник ГАИ, остановивший его для проверки документов. Евстратов занервничал, выхватил револьвер, выстрелил в милиционера и скрылся. Криминальную затею пришлось временно отложить.

"В итоге бандиты все-таки провернули несколько удачных нападений. Схема была проста: они в форме сотрудников ГАИ останавливали инкассаторов и просили их выйти из салона, а затем хладнокровно расстреливали, — вспоминает Васильев. — Один из налетов закончился убийством сразу четырех человек".

© Фото : предоставлено героями публикацииИгорь Васильев
© Фото : предоставлено героями публикации
Игорь Васильев

В 1985-м Евстратова назначили начальником караула на Центральной киностудии имени Горького. Спустя пару недель у преступников созрел план: убить кассиршу и похитить деньги, предназначенные для оплаты труда актеров. "Ответственное задание" поручили Владимиру Костомарову, недавно вошедшему в банду. Представившись участковым, он проник в квартиру, выстрелил жертве в спину и похитил ключи от сейфа.

Криминальный квартет

До того, как оперативники вышли на Евстратова, все кражи, грабежи и убийства, совершенные бандой, расследовались по отдельности. Потом их объединили в одно производство. Последним задержали Савченко, взяв его прямо на выходе с работы. Благодаря ему налетчики долгое время уходили от наказания, так как он был хорошо осведомлен об оперативно-разыскных мероприятиях и снабжал подельников милицейской формой.

"Савченко был мозговым центром, но сам "на дело" никогда не ходил. Только командовал, — объясняет Пикалов. — Всю грязную работу выполнял Евстратов, отличавшийся крайней жестокостью. Он был такой фактурный, среднего роста, без шеи, глаза в кучу, руки до колена. Настоящий садист. Любимая забава — ставить к стенке сожительницу Елену и стрелять из револьвера рядом с ее головой".

© Фото : предоставлено героями публикацииВладимир Костомаров
© Фото : предоставлено героями публикации
Владимир Костомаров
Запуганную девушку также втянули в несколько преступлений. На допросах каждый из задержанных пытался переложить вину на подельников. Прокуратура возбудила уголовное дело по очень редкой в то время статье — "Бандитизм". На суде выяснилось, что майор за деньги "сливал" информацию о неуловимой банде западной прессе. В итоге Савченко, Евстратова и Костомарова приговорили к расстрелу. Сожительница Евстратова получила шесть лет колонии.

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