В Челябинской области назвали сумму ущерба от землетрясения

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Ущерб от землетрясения, которое произошло 5 сентября в Катав-Ивановском районе Челябинской области и после которого получили повреждения жилые дома, составил более 4 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации района.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

"На оказание материальной помощи было принято 454 заявления от жителей Катав-Ивановского района. Подсчитана и предварительная сумма ущерба, причиненного землетрясением населению муниципалитета. Она составила более 4 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По словам замглавы Катав-Ивановского района Павла Решетова, в администрациях поселений муниципалитета был организован прием заявлений от пострадавших. Параллельно с этим силами районной, городских и сельских администраций, управлением социальной защиты населения были проведены обследования всех помещений и составлены специальные акты, уточнил он. "Времени для обращения было достаточно — практически 3 недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области", — цитирует пресс-служба Решетова.

Уточняется, что проверка будет проведена в кратчайшие сроки, после чего данные будут отправлены губернатору региона для принятия решения о выделении адресных материальных выплат. Скорее всего, деньги начнут выплачиваться в начале ноября, добавляется в сообщении.