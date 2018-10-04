Новак считает вполне реальной дедолларизацию в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дедолларизация в нефтегазовой сфере РФ вполне реальна, при этом речь не идет о переходе на оплату российских энергоресурсов только в рублях, возможно использование валют стран-партнеров, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели.

"Я считаю, что это вполне реально, но для этого нужно, чтобы заработали механизмы, инструменты взаиморасчетов, настроены были банковские взаиморасчеты, соответствующие были полномочия у специализированных банков. Опять же, чтобы развивалась биржевая инфраструктура покупки-продажи национальных валют", — сказал Новак в ответ на вопрос о возможности дедолларизации в нефтегазовой отрасли.

На уточняющий вопрос, будет ли вестись торговля только в рублях, министр ответил так: "Это могут быть разные валюты, которые котируются в России, на наших биржах, и на биржах тех стран, с которыми будут осуществляться взаиморасчеты".

"Если бы ситуация была стабильной, не было бы действий непродуманных со стороны США по поводу незаконного ограничения расчетов в валюте американской, конечно, все бы, наверное, продолжали работать в стабильной американской валюте", — добавил глава Минэнерго РФ.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.