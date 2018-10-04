С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Сергей Бабенко, задержанный по подозрению в убийстве топором собственного 11-летнего сына, рассказал в суде о приступах внезапной ярости в пьяном состоянии, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее пресс-служба следственного комитета сообщала, что во вторник 43-летний петербуржец, будучи сильно пьяным, находясь в квартире дома на Нарвском проспекте, по неустановленным мотивам убил своего 11-летнего сына, много раз ударив его топором по голове.

ОПС сообщает, что в четверг Ленинский районный суд заключил под стражу Сергея Бабенко сроком на два месяца по 2 декабря. В среду Бабенко было предъявлено обвинение в "убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Во время судебного заседания мужчина признал вину.

"Бабенко вину признал, однако мотивов совершения преступления объяснить не смог, сообщив, что в состоянии сильного алкогольного опьянения испытывает приступы неконтролируемой ярости", — говорится в сообщении.