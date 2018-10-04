Медики рассказали о состоянии двух пострадавших при взрыве в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 окт — РИА Новости. Состояние двух из пяти пострадавших в результате взрыва в дагестанской школе оценивается как крайне тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана во вторник. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания. Вечером в среду самолет МЧС РФ доставил троих пострадавших в Нижний Новгород.

"Двое из пяти пострадавших… в данный период находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале. У них ожоги до 90% тела, и они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказал собеседник агентства.

Состояние троих подростков, доставленных в Нижний Новгород, оценивается как тяжелое, сообщил ранее руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.