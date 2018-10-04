СК выявил новые случаи коррупции в деле о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет России предъявит новые обвинения руководителю госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой и экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорию Терентьеву, проходящим по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе продолжающегося расследования выявлен ряд новых эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В частности, Танзилии Комковой дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере", — сообщила Петренко.

Как полагает следствие, в марте 2014 года за общее покровительство и попустительство по службе она получила взятку от директора коммерческой организации в виде автомобиля Toyota Venza и комплекта резины общей стоимостью, превышающей 1,5 миллиона рублей.

"Также в ходе предварительного следствия установлено, что Терентьев в 2017 и 2018 годах обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась (два эпизода части 3 статьи 159 УК РФ). С учетом этих фактов вскоре ему будет предъявлено новое обвинение", — добавила она.

Сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг прибыл в Кемерово, чтобы проконтролировать ход расследования дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и пообщаться с потерпевшими и родственниками погибших.

"Он призвал следственную группу не терять темпа в расследовании, планомерно продвигаясь по всем направлениям, наращивать доказательственную базу. Оставаться открытыми, с той же тщательностью, не давая ускользнуть ни малейшей детали, исследовать всю поступающую от граждан информацию", — сообщила Петренко.

Официальный представитель СК РФ также отметила, что в настоящее время никто из обвиняемых не признал свою вину, а двое фигурантов вообще отказались от дачи показаний.

Отмечается, что всего по уголовным делам признаны потерпевшими и допрошены 436 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре, 247 – посетители ТЦ; 106 собственников помещений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на арендуемых площадях.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.