УФА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Башкирии проверяют информацию СМИ об использовании докторами клинической больницы просроченного инсулина для инъекций больным диабетом детям, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Ранее министерство здравоохранения региона начало ведомственную проверку по факту возможного предоставления больным просроченного инсулина. По информации башкирского издания Proufu.ru, инсулин с истекшим сроком годности выдавали детям, больным диабетом, в республиканской детской клинической больнице в Уфе. Издание цитирует слова родителей маленьких пациентов о том, что срок годности на некоторые препараты истек еще в марте 2018 года.

"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница" используют инсулин с просроченным сроком годности для инъекций детям, больным диабетом. Организована проверка по признакам преступления по статье "халатность", — сообщили в СУСК.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В сентябре следственные органы Башкирии завели дело о халатности в отношении сотрудников регионального минздрава, которые, по версии следствия, при закупке инсулина причинили местному бюджету ущерб в 2,5 миллиона рублей. СУСК РФ по республике информирует, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из чиновников минздрава причастен к совершению преступления.