УФА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Башкирии проверяют информацию СМИ об использовании докторами клинической больницы просроченного инсулина для инъекций больным диабетом детям, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница" используют инсулин с просроченным сроком годности для инъекций детям, больным диабетом. Организована проверка по признакам преступления по статье "халатность", — сообщили в СУСК.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
В сентябре следственные органы Башкирии завели дело о халатности в отношении сотрудников регионального минздрава, которые, по версии следствия, при закупке инсулина причинили местному бюджету ущерб в 2,5 миллиона рублей. СУСК РФ по республике информирует, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из чиновников минздрава причастен к совершению преступления.