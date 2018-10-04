На площади в Магасе собралось около двух тысяч митингующих

ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе, чтобы выразить свое отношению к ряду решений республиканского правительства, сообщает МВД по Ингушетии.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, Евкуров вышел к протестующим в Магасе из-за соглашения о границах, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием.

"В четверг на площади Согласия в Магасе собралось около двух тысяч местных жителей, высказывавших своё отношение к ряду решений республиканского правительства. На площадь прибыли полицейские и представители других правоохранительных ведомств", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, отдельные участники мероприятия пытались нарушить общественный порядок, сотрудниками правоохранительных органов было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. В настоящий момент ситуация на площади стабилизирована и находится под контролем органов правопорядка, сообщили в ведомстве.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.