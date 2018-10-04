В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Три человека получили смертельные травмы в ДТП с участием Volkswagen Transporter и ВАЗ-2110, который выехал на встречную полосу на трассе Москва – Архангельск в четверг утром в Сокольском районе Вологодской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД.
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, а также мужчина и женщина, находившиеся в автомашине Volkswagen Transporter. Четыре человека с травмами направлены в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.