В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Три человека получили смертельные травмы в ДТП с участием Volkswagen Transporter и ВАЗ-2110, который выехал на встречную полосу на трассе Москва – Архангельск в четверг утром в Сокольском районе Вологодской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального УМВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 10.00 мск на 518 километре трассы Москва – Архангельск в восьми километрах от поселка Кадников. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением со встречным автомобилем Volkswagen Transporter. В дальнейшем с иномаркой столкнулся также автомобиль Volkswagen, ехавший сзади в попутном направлении.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, а также мужчина и женщина, находившиеся в автомашине Volkswagen Transporter. Четыре человека с травмами направлены в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.