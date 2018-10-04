В Воронеже похитители чиновника не смогли обжаловать приговор

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Воронежский областной суд оставил в силе приговор трем братьям Котиевым, которые в 2015 году похитили на тот момент главу департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области, ныне мэра Воронежа Вадима Кстенина, сообщает в четверг прокуратура региона.

Советский районный суд Воронежа 8 июня этого года приговорил к срокам от 5,5 до восьми лет лишения свободы 48-летнего Руслана Котиева, 43-летнего Алихана Котиева и 39-летнего Магомеда Котиева. Все трое обвинялись в похищении возглавлявшего на тот момент департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, ныне мэра Воронежа Вадима Кстенина. Котиевы не согласились с приговором и обжаловали его.

"Сегодня, 4 октября 2018 года, судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда оставила приговор районного суда без изменения, а жалобы осужденных — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Котиевы признаны виновными по статьям "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц" и "угон автомобиля". Кроме того, Руслан Котиев признан виновным по статье "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений" и "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере", а Магомед и Алихан Котиевы — по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину".

Как установлено судом, 29 мая 2015 года Котиевы прибыли к автомоечному комплексу "Мой-ка", где дождались заезда в бокс автомобиля Toyota Highlander. Дождавшись выхода водителя, они втолкнули его на заднее сиденье автомобиля. Руслан Котиев сел за руль направился к дому Вадима Кстенина.

По данным прокуратуры, когда Кстенин, ожидавший приезда своего служебного автомобиля, вышел из дома, Котиевы схватили его за руки, силой посадили на заднее сиденье автомобиля, заставив водителя забраться в багажник. На Кстенина надели наручники и вязаную шапку и вывезли в лесной массив Юго-западного района Воронежа. Там, как информирует прокуратура, Руслан Котиев вывел Кстенина из машины и объявил, что того похитили для передачи третьим лицам, которыми он якобы "заказан".

Затем Руслан Котиев выдвинул требование о передаче ему в качестве условия освобождения 5 миллионов долларов США. После пояснений потерпевшего Кстенина о том, что он не располагает такой суммой денежных средств, Руслан Котиев выдвинул требование о передаче 5 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, Кстенин ответил, что первую часть — 2,5 миллиона рублей — он передаст в тот же день у моста через реку Воронеж в направлении села Ступино Рамонского района. В это время оператор автомойки сообщил правоохранителям о похищении водителя, а соседи Кстенина — о его похищении.

Котиевых задержали, и выяснилось, что в момент похищения Алихан и Магомед Котиевы похитили у Кстенина 100 тысяч рублей и 8 тысяч рублей — из вещевого ящика Toyota Highlander.

Кстенин с 2010 по 2015 годы руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области. С конца 2015 года вернулся в мэрию Воронежа, где занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, а 4 апреля этого года был избран депутатами Воронежской городской думы мэром.