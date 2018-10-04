Суд признал майский арест фигурантки дела "Нового величия" незаконным

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал незаконным майское решение суда об аресте Анны Павликовой, обвиняемой в участии в экстремистской организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в мае арестовал Павликову, которая в тот момент была несовершеннолетней. Позднее суд по ходатайству следователя перевел ее под домашний арест. Уже после этого кассационная жалоба на арест дошла до президиума Мосгорсуда, который направил этот вопрос на пересмотр.

"Суд постановил: решение Дорогомиловского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста изменить. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.

"Хотя мера пресечения уже изменена, это не отменяет тот факт, что арест был незаконным", — заявила ее адвокат в суде

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.