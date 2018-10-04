С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Сигнальная ракета при неосторожном обращении сработала в Росморпорту, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поступила информация о том, что в административном здании на улице Межевой канал, 5, произошел хлопок, в результате которого пострадал работник и было разбито стекло в кабинете. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты ОМОН ГУ Росгвардии, по предварительным выводам которых, инцидент явился результатом срабатывания сигнальной ракеты при неосторожном обращении с ней. Иных опасных предметов не обнаружено", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании Росморпорта произошел взрыв неустановленного предмета. Горения и пожара зафиксировано не было.

Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв произошел в выдвижном ящике стола в кабинете чиновника ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", в результате взрыва пострадавший получил ожоги легкой степени тяжести.