ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. МВД по республике Ингушетия, жители которой в четверг в Магасе протестовали из-за соглашения о границе с Чечней, предупредило, что организаторы и участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В четверг глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к протестующим в Магасе из-за соглашения о границах с Чечней, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием.

"Напоминаем жителям республики об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении МВД по республике.

По информации ведомства, в четверг в Ингушетии осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всего региона.

По данным министерства, после несанкционированной акции 1 октября в Ингушетии были задержаны четыре человека. Сотрудники полиции составили административные протоколы о нарушении установленного порядка организации или проведения митинга в отношении 30-летнего жителя Сунженского района и 32-летнего жителя Назрановского района, которые, являясь участниками несанкционированной акции, активно нарушали общественный порядок, выкрикивая лозунги и призывали граждан к совершению неправомерных действий. Магасским районным судом было принято решение о наложении на них административного ареста сроком на 12 суток, мужчины помещены в изолятор временного содержания, добавили в МВД по республике. Еще один человек был оштрафован на 10 тысяч рублей, административный материал в отношении четвертого задержанного будет рассмотрен судом в ближайшее время.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.