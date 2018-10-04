В деле о ДТП в Югре появился новый фигурант

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Новый фигурант появился в деле о массовом ДТП на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в котором в конце 2016 года погибли 12 человек, в том числе 10 детей, сообщил РИА Новости один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск.

Собеседник агентства уточнил, что дело возбуждено в отношении сотрудника компании, которой, как предполагается, принадлежит груз, перевозимый попавшими в аварию тягачами. "По главному механику… возбудили уголовное дело по статье 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями"). Нам следствие предоставило документы о возбуждении этого дела", — рассказал Дядькин.

Он также отметил, что в отношении Вадима Саитханова, водителя второго грузовика, столкнувшегося с автобусом, ранее также было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По словам адвоката, часть доказательств по указанным делам находится в первом уголовном деле, которое уже рассмотрено судом. Их приобщение в таких случаях является крайне сложным процессом, пояснил юрист. При этом он уточнил, что некоторые фигуранты уже отбыли свои наказания. Потерпевшая сторона считает, что приговор должен быть отменен, а дело — направлено на новое рассмотрение следователям в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

"Это вопрос, который должна решать прокуратура. Мы подали кассационную жалобу, к ней приложили материалы, свидетельствующие о возбуждении новых дел", — отметил собеседник агентства.

Суд Ханты-Мансийского района в феврале 2018 года пришел к выводу, что водитель тягача Раиль Саитханов выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, за рулем которого находился Марат Зайнуллин. Автобус следом врезался в другой тягач под управлением брата Саитханова — Вадима, в результате чего погибли люди. Суд признал виновными четырех фигурантов уголовного дела, трое из них — Раиль Саитханов, Зайнуллин и представитель перевозчика Александр Сидорук — получили реальные сроки. Директору спортшколы Ирине Тарасовой, где занимались погибшие дети, были назначены исправительные работы на срок 11 месяцев. Ей было зачтено содержание под домашним арестом, суд освободил Тарасову из-под стражи в зале заседаний.