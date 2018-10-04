Дело Серебренникова передали в суд

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уголовное дело известного режиссера Кирилла Серебренникова о хищениях в "Седьмой студии" передано в суд для рассмотрения по существу, дата начала процесса пока неизвестна.

Обвиняемым грозит до десяти лет заключения.

"Сегодня дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала следователь в четверг в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на продление Серебренникову домашнего ареста.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.