В Москве будут судить мужчину, ударившего по лицу сотрудника метро

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полицейские в Москве задержали мужчину, ударившего сотрудника метрополитена по лицу из-за замечания, сделанного ему за езду на самокате по вестибюлю станции, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в нанесении побоев сотруднику метрополитена", — говорится в сообщении.

По данным УВД на метрополитене, инцидент произошел в среду утром.

Установлено, что мужчина проехал на самокате до досмотровой зоны в вестибюле станции метро "Кунцевская", где ему сделал замечание сотрудник службы безопасности подземки. В ответ на это пассажир вступил с ним в словесную перепалку, после чего ударил рукой по лицу.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель столицы. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Побои". Дело с обвинительным заключением направлено в суд.