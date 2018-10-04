Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре в конном клубе

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Четыре женщины пострадали при пожаре в конном клубе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Пожар начался в 14.32 четверга по местному времени (7.32 мск).

"Прибыв по указанному адресу в 14.41 хбр (7.41 мск), пожарные столкнулись с горением сена в открытом ангаре. Возникла угроза перехода огня на рядом расположенный ангар для лошадей. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарным удалось не допустить распространения огня, пламя удалось сбить сразу по прибытии на место. В 15.28 хбр (8.28 мск) возгорание было потушено, в настоящий момент на месте происшествия идёт проливка дымящихся участков", — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

"Пострадали четыре человека, работницы конного клуба. Женщины самостоятельно пытались тушить горящее сено и получили ожоги рук. От госпитализации отказались. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи оказали пострадавшим необходимую помощь", — отмечают спасатели.