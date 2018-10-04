НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Житель Кировской области, обвиняемый в убийстве своей грудной дочери из-за громкого плача, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 22 марта 2017 года 43-летний житель деревни Кинерь Малмыжского района Кировской области отмечал день рождения своей сожительницы, распивая спиртные напитки у себя дома. После окончания застолья вся семья легла спать. Когда семимесячная дочь мужчины стала плакать, он перенес ее в другую комнату, положил лицом вниз на кровать, закрыл подушкой и одеялом и придавил. Вещи перекрыли доступ кислорода, в результате чего ребенок умер.

"В ходе следствия мужчина признался в совершении преступления. Уголовное дело по статье "убийство малолетнего" направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.