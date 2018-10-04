Вертолет после крушения под Костромой полностью сгорел, сообщил источник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вертолет Eurocopter после крушения в Костромской области полностью сгорел, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным МЧС РФ, вертолет Eurocopter упал в лесном массиве в 21.15 среды в двух километрах восточнее населенного пункта Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека, в том числе, по предварительным данным ГП РФ, заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. На четверг запланированы проведение следственных мероприятий и работа психологов МЧС с родственниками погибших.

"Он (вертолет — ред.) полностью выгорел", — сказал собеседник агентства, добавив, что причину крушения воздушного судна пока установить трудно.

По данным МЧС РФ, к работам по ликвидации последствий ЧП привлекались более 50 человек и 10 единиц техники.