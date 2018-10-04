Мосгорсуд отказался освободить сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева

МОСКВА, 4 окт —РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу адвоката Евгения Смирнова, который просил освободить ученого.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно".

Адвокат обвиняемого ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

По словам защитника, Кудрявцев имеет "целый букет заболеваний", а такое питание, как предоставляет СИЗО, может привести 74-летнего ученого к смерти.