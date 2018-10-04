МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Пилот вертолета, при крушении которого, предварительно, погиб заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, заранее уведомил о полете, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Вертолету такого класса нужно не разрешение, а уведомление о вылете. Уведомление было", — сказал он.

По данным МЧС РФ, вертолет Eurocopter упал в лесном массиве в 21.15 среды в двух километрах восточнее населенного пункта Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека, в том числе, по предварительным данным ГП РФ, Карапетян.

СК РФ по факту крушения вертолета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.