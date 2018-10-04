На Ямале двух экс-полицейских осудили за избиение свидетеля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Два бывших сотрудника уголовного розыска из Нового Уренгоя (ЯНАО) получили по два года колонии за избиение свидетеля в служебном кабинете, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, в ноябре 2015 года два старших оперуполномоченных уголовного розыска местного отдела МВД, находясь в служебном кабинете, силой выбивали у жителя города сведения о причастности его знакомого к хищению чужого имущества. Следователи отмечают, что бывшие сотрудники полиции поочередно били его руками и ногами по голове и различным частям тела, и в результате он согласился показать, где нужно искать подозреваемого.

"После того, как потерпевший пообещал сотрудникам полиции показать местонахождение разыскиваемого лица, он в их сопровождении на служебном автомобиле покинул территорию ОМВД. Во время одной из остановок автомобиля ему удалось скрыться от сотрудников полиции. Впоследствии он обратился в правоохранительные органы с заявлением о применении к нему физического насилия указанными лицами", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении экс-полицейских было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В следственном управлении подчеркнули, что на стадии расследования и в суде они не признали свою вину.

"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении СУСК.

Кроме того, они лишены права занимать должности в органах власти, а также в государственных и муниципальных учреждениях в ближайшие 2 года.