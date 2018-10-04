Кузбасский пенсионер нашел в купленной квартире пистолет с патронами

КЕМЕРОВО, 4 окт — РИА Новости. Житель кузбасского Междуреченска добровольно сдал в полицию пистолет и около 60 патронов, которые он обнаружил в недавно приобретенной квартире, сообщает в четверг региональный главк МВД.

"Горожанин пояснил, что не так давно приобрел частично меблированную квартиру. Разбирая оставленные предыдущими хозяевами вещи, он обнаружил в шкафу завернутые в одежду пистолет Макарова и 58 патронов калибра 9 миллиметров. Находку 66-летний междуреченец решил сразу же сдать в полицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и патроны направлены на экспертизу. Идет проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, заверили в ГУМВД.

Кузбасские полицейские напоминают, что на территории региона продолжается операция "Оружие". Те, кто добровольно сдаст в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.

Например, добровольно сдавший автомат, пистолет-пулемет, автоматическую винтовку получает 30 тысяч рублей, пистолет или револьвер — 20 тысяч, иное огнестрельное оружие с нарезным стволом — 10 тысяч рублей, за каждый килограмм взрывчатого вещества (кроме пороха) — 2 тысячи рублей.

"Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить в полицию по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы", — уточнили в ведомстве.

По информации областного управления Росгвардии, за восемь месяцев жители Кузбасса добровольно сдали 317 единиц оружия и получили компенсацию на сумму порядка 1 миллиона рублей. А за последние четыре года кузбассовцы сдали в полицию более 2,4 тысячи единиц оружия.