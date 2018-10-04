Убитый в якутском селе мужчина не был сотрудником МЧС, заявили в СК

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Убитый в якутском селе Абага мужчина не был действующим сотрудником МЧС, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
"Следственными органами следственного комитета России по Якутии проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела местного жителя с огнестрельным ранением. Информация в СМИ о том, что убитый является сотрудником МЧС, недостоверная. Личность и местонахождение причастного к происшествию установлена. Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию", — рассказала Дворецкая.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.