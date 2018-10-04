Убитый в якутском селе мужчина не был сотрудником МЧС, заявили в СК

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Убитый в якутском селе Абага мужчина не был действующим сотрудником МЧС, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

В четверг в селе Абага Амгинского района Якутии во дворе одного из частных домов обнаружено тело 42-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями. На место происшествия выехали оперативники. В ходе осмотра они обнаружили оружие – карабин "Сайга МК". Предположительно, из этого ружья стрелял нападавший.

"Следственными органами следственного комитета России по Якутии проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела местного жителя с огнестрельным ранением. Информация в СМИ о том, что убитый является сотрудником МЧС, недостоверная. Личность и местонахождение причастного к происшествию установлена. Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию", — рассказала Дворецкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.