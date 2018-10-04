Дело возбудили после авиакатастрофы под Костромой

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Костроме по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщили в СК РФ.
"В Костроме по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта", — говорится в релизе СК РФ.
Следствие подтвердило факт гибели трех человек – пилота и двух пассажиров, но не раскрывает их личности, хотя следователям они уже известны.
В ходе расследования будет изъята техническая и полетная документация, будут выясняться все детали.