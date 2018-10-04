Дело возбудили после авиакатастрофы под Костромой

Обломки частного вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. 4 октября 2018

Обломки частного вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Костроме по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщили в СК РФ.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, при крушении частного вертолета погибли три человека, в том числе, по предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

"В Костроме по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта", — говорится в релизе СК РФ.

Следствие подтвердило факт гибели трех человек – пилота и двух пассажиров, но не раскрывает их личности, хотя следователям они уже известны.

В ходе расследования будет изъята техническая и полетная документация, будут выясняться все детали.