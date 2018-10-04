Суд оштрафовал жителя Челябинской области за покупку "шпионской" ручки

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю Челябинской области, который купил для последующего сбыта ручку со встроенной видеокамерой, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, житель Кизильского района, не имея лицензии, через интернет приобрел у неустановленного лица для сбыта специальное техническое устройство, предназначенное для негласного получения информации — фото-видеорегистратор с видеокамерой микрофоном, встроенный в корпус шариковой ручки.

"С учетом позиции прокурора судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела, в связи с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 8 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), уточняется в сообщении.