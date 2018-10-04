В Туве полицейский погиб при задержании подозреваемых

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Участковый в Туве погиб при задержании подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Третьего октября в вечернее время при расследовании имущественного преступления погиб участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Сенди-оол Чаян Вадимович", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что погибший в составе оперативной группы находился в одном из микрорайонов Кызыла для задержания подозреваемых в совершении имущественного преступления. Подозреваемые оказали сопротивление. Во время преследования одного из них полицейский получил ножевое ранение, отчего скончался на месте.

Полицейские задержали 21-летнего жителя города Шагонар, подозреваемого в нанесении ножевого ранения участковому уполномоченному. По данному факту следователем СУ СКР по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.