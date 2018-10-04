МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, въехавшего на Васильевский спуск в Москве и заявившего, что в его машине якобы находится взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что мужчина въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, и заявил полицейским, "что в машине находится взрывоопасный предмет". После переговоров он сдался полиции.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, ранее он судим. Встречи с В.Золотовым требовал, чтобы передать через него президенту информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе. https://t.co/dALoUQI9Zb — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 4 октября 2018 г.

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"В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, ранее он судим. Встречи с Виктором Золотовым требовал, чтобы передать через него президенту информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе", — написал Хинштейн в Twitter.

Ранее он сообщил, что злоумышленник сдался полиции после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым. По словам Хинштейна, "вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной".