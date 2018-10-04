Житель Башкирии пытался украсть трубопроводы "Башнефти"

УФА, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура Башкирии пресекла попытку хищения местным жителем трубопровода нефтяной компании "Башнефть" стоимостью 56 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2018 году директор ликвидированной фирмы ООО "Башстроймаш" обратился к главе Аургазинского района Башкирии с заявлением о предоставлении в аренду земельных участков для демонтажа бездействующего дистиллепровода содовой компании. При этом мужчина предоставил поддельный договор на выполнение этих работ.

"Прокуратура выяснила, что в этом договоре подписи были сделаны не сотрудниками компании "Сода", так как трубопровод не принадлежал предприятию. Его фактическим владельцем была компания "Башнефть". В случае демонтажа труб нефтяному предприятию мог быть причинен ущерб на сумму около 56 миллионов рублей", — сообщили в надзорном органе по материалам проверки прокуратуры.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".