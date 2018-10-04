ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали двоих человек, подозреваемых в убийстве полицейского в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУ СК по региону.

Накануне в пойме реки Баксан, неподалеку от селения Атажукино, нашли тело участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Баксанский" с ножевыми и огнестрельными ранениями.

"Утром в четверг на окраине селения Атажукино было установлено местонахождение подозреваемых. На предложение сдаться они ответили огнем и были ликвидированы в ходе боестолкновения", — отметили в ведомстве.

По версии следствия, мужчины напали на участкового, чтобы помешать его работе и похитить табельное оружие и боеприпасы. Они нанесли полицейскому не менее 18 ударов ножом в область шеи и туловища, после чего, завладев оружием, два раза выстрелили в голову.

Во время обыска у подозреваемых нашли емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель УЗРГМ и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении документа и хищении оружия.