В Москве задержали двух сотрудников совета ДОСААФ по подозрению в подкупе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Москве двух сотрудников центрального совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) по подозрению в подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества.

"В ДОСААФ России подтверждают задержание двух сотрудников аппарата центрального совета Петра Касерина и Росула Битиева и следят за развитием возбужденного в отношении них уголовного дела", — сказали в ДОСААФ.

Как уточнили в обществе, дело возбуждено по статье 204 часть 8 Уголовного кодекса РФ (подкуп в особо крупном размере).

"На данный момент в ДОСААФ России сформирована внутренняя комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия, а информация по итогам её работы будет передана в соответствующие органы", — отметили в ДОСААФ.

В обществе отметили, что на момент задержания Петр Касерин занимал должность директора департамента имущественных отношений и развития ДОСААФ России, а Росул Битиев — заместителя директора департамента имущественных отношений и развития ДОСААФ России – начальника управления имущественного комплекса.