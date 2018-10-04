В Новокузнецком районе нелегально добыли уголь на полмиллиарда рублей

КЕМЕРОВО, 4 окт — РИА Новости. Кузбасские транспортные полицейские пресекли транспортировку по Западно-Сибирской железной дороге нелегально добытого угля стоимостью 491 миллион рублей, сообщила журналистам в четверг представитель Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД Елена Щербинина.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) Кузбасского ЛУ МВД провели проверку каналов транспортировки угля из Кузбасса в различные субъекты РФ и за рубеж. Оперативники выяснили, что по железной дороге осуществлялась перевозка угля, нелегально добытого на одном из разрезов Новокузнецкого района, принадлежащем коммерческой организации", — рассказала Щербинина.

В ходе спецоперации, которую сотрудники ОЭБ и ПК провели при поддержке бойцов Росгвардии, установлено, что добыча угля на разрезе осуществляется за границами горного отвода. Площадь, захваченная нелегальной выработкой, превысила 19 гектаров с нарушением лицензионных границ на 425 метров.

"Тахеометрическая экспертиза установила, что объем нелегально добытого угля составил 239,6 тысячи тонн. С учетом средней стоимости угля за тонну сумма незаконно извлеченного на разрезе дохода составляет 491 миллион рублей", — уточнила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".