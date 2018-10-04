В Тюмени будут судить мужчину, изнасиловавшего восьмилетнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя города Ишим, который спустя 3 недели после выхода из колонии надругался над восьмилетней девочкой, дело направлено в суд, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство.

Мужчина обвиняется по статьям "Изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

"Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и передает 66 томов уголовного дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Ишима 14 декабря 2017 года освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за грабеж. Спустя 3 недели после освобождения, вечером 8 января, он, гуляя по городу, обогнал 8-летнюю девочку, которая одна шла по улице Чехова, затащил ее в заброшенный дом и надругался. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый является вменяемым. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, добавили в ведомстве.

Отмечается, что ранее он уже был судим за покушение на изнасилование, разбой, грабежи, изнасилование, применение насилия к сотруднику милиции. В общей сложности, по данным прокуратуры, в местах лишения свободы мужчина провел около 23 лет.