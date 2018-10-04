У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло днем в четверг в акватории Камчатского пролива на восточном побережье полуострова. Его эпицентр находился на глубине порядка 50 километров в 88 километрах от села Крутоберегово Усть-Камчатского района", — сказал представитель службы.

Он добавил, что это уже четвертое землетрясение на Камчатке за сутки. Ранее произошли два сейсмособытия с магнитудой 4,8 и одно с магнитудой 5,3.

По данным краевого главка МЧС, все землетрясения в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.