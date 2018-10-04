Под Хабаровском осудили двух расправившихся с инвалидом мужчин

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Два работника рыбоперерабатывающего предприятия в Хабаровском крае отправлены в колонию строго режима за ограбление и убийство инвалида, отдыхавшего в санатории, сообщает управление СК по региону.

Суд установил, что 1 октября 2016 года осужденные ехали на служебной машине близ санатория "Анненские минеральные воды" и увидели идущего по дороге мужчину с фотоаппаратом. Это был инвалид, который каждый год приезжал на лечение.

Злоумышленники напали на него, жестоко избили, похитили кошелек с банковскими картами, фотоаппарат и сотовый телефон. После нападения они уехали, но вскоре вернулись за PIN-кодами от карт. Осужденные отвезли раненого мужчину в лес, где угрожали и требовали пароли.

Когда потерпевший назвал им цифры, один из злоумышленников нанес ему не менее 50 ударов ножом. Мужчина скончался. Осужденные отвезли тело в тайгу и оставили там. С банковских карт убитого они сняли 150 тысяч рублей.

О пропаже пациента в полицию сообщил главный врач санатория. Одного из нападавших вскоре задержали. Второго, наносившего удары ножом, задержали в Краснодаре, где он скрывался от следствия. Оба признались в преступлении.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве и разбое, а также в отношении 27-летнего мужчины, признанного виновным в разбое. Им назначено наказание в 12 и пять лет лишения свободы соответственно. Отбывать его они будут в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Тело убитого до сих пор не найдено.