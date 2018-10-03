Пилот разбившегося в Якутии вертолета рассказал, как выжил в горах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пилот Александр Новосельцев рассказал "Пятому каналу", как выжил в Якутии после крушения вертолета.

Вертолет Robinson 29 сентября совершил жесткую посадку в горах Якутии на высоте более 1600 метров. Получивший травмы пилот успел сообщить свои координаты, а затем несколько дней не выходил на связь. Из-за непогоды поисковая операция затянулась, однако в среду спасатели добрались до места крушения и доставили пилота в больницу.

По словам Новосельцева, ЧП произошло из-за плохих погодных условий. Он признался, что ожидание помощи было нелегким: согреваться пилоту помогали физические упражнения и мысли о родных.

"Ел снег и молился. <…> Минимально спал, (делал) зарядку, растирание, чтобы не отморозить конечности", — рассказал Новосельцев, отметив, что в настоящий момент чувствует себя "отлично".

Мужчина также добавил, что не терял самообладания и "до последнего знал, что все будет хорошо".

К затянувшейся поисковой операции пилот отнесся с пониманием.

"Я же видел погоду, была все эти дни сильная метель. В месте падения задувало так, что не только вертолет… с ног сдувало", — пояснил он.

По словам заместителя руководителя базы Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра, после спасения Новосельцев первым делом попросил кружку горячего чая.