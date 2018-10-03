МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пилот Александр Новосельцев рассказал "Пятому каналу", как выжил в Якутии после крушения вертолета.
По словам Новосельцева, ЧП произошло из-за плохих погодных условий. Он признался, что ожидание помощи было нелегким: согреваться пилоту помогали физические упражнения и мысли о родных.
"Ел снег и молился. <…> Минимально спал, (делал) зарядку, растирание, чтобы не отморозить конечности", — рассказал Новосельцев, отметив, что в настоящий момент чувствует себя "отлично".
К затянувшейся поисковой операции пилот отнесся с пониманием.
"Я же видел погоду, была все эти дни сильная метель. В месте падения задувало так, что не только вертолет… с ног сдувало", — пояснил он.
По словам заместителя руководителя базы Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра, после спасения Новосельцев первым делом попросил кружку горячего чая.