Заявивший о взрывном устройстве в Москве водитель сдался полиции

Сотрудники полиции эвакуируют автомобиль Мерседес на Васильевском спуске в Москве

Сотрудники полиции эвакуируют автомобиль Мерседес на Васильевском спуске в Москве

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Водитель, въехавший на Василевский спуск и заявивший, что в его машине находится некий взрывоопасный предмет, после переговоров сдался полиции, сообщает столичный главк МВД РФ.

Сегодня днем мужчина въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, и заявил полицейским, "что в машине находится взрывоопасный предмет".

"На место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции. На месте проводятся необходимые следственные действия", — говорится в релизе.

Нарушителя отвезли в ОВД "Китай город", решается вопрос о медико-психиатрической экспертизе задержанного и возбуждении уголовного дела.