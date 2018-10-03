МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Водитель, въехавший на Василевский спуск и заявивший, что в его машине находится некий взрывоопасный предмет, после переговоров сдался полиции, сообщает столичный главк МВД РФ.
Сегодня днем мужчина въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, и заявил полицейским, "что в машине находится взрывоопасный предмет".
"На место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции. На месте проводятся необходимые следственные действия", — говорится в релизе.
Нарушителя отвезли в ОВД "Китай город", решается вопрос о медико-психиатрической экспертизе задержанного и возбуждении уголовного дела.