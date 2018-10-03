МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Калининградской области, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Калининградской области, которая подозревается в совершении преступления … "убийство матерью новорожденного ребенка", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре подозреваемая без медицинской помощи родила малыша в гостях у подруги. Сразу после родов она завернула ребенка в тряпки и положила в пакет. Смерть ребенка наступила спустя непродолжительное время от асфиксии.