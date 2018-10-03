СК завел дело на мать младенца, найденного мертвым в пакете

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Калининградской области, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко рассказала, что тело новорожденного, завернутое в полиэтиленовый пакет, обнаружила вечером в Полесском районе Калининградской области 30 сентября в мусорном баке местная жительница.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Калининградской области, которая подозревается в совершении преступления … "убийство матерью новорожденного ребенка", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре подозреваемая без медицинской помощи родила малыша в гостях у подруги. Сразу после родов она завернула ребенка в тряпки и положила в пакет. Смерть ребенка наступила спустя непродолжительное время от асфиксии.