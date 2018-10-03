С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат Максим Камакин не исключает, что дело об экстремизме в отношении петербуржца Эдуарда Никитина, опубликовавшего в соцсети анекдот про выборы, может быть приостановлено судом или государственным обвинителем.
Как отметил адвокат, Невский районный суд Петербурга на предварительном закрытом заседании отказался признать недопустимым результат экспертизы, который стал основой в уголовном деле об экстремизме.
В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, ставится цель исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
Как подчеркнул адвокат Камакин, поправки президента разъясняют, что для квалификации деяния как преступления должно быть событие преступления, которым не может стать сам по себе неудачный анекдот в соцсети.