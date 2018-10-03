С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат Максим Камакин не исключает, что дело об экстремизме в отношении петербуржца Эдуарда Никитина, опубликовавшего в соцсети анекдот про выборы, может быть приостановлено судом или государственным обвинителем.

В 2015 году житель Петербурга Эдуард Никитин опубликовал в соцсети "ВКонтакте" анекдот про выборы. В декабре 2017 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". По словам адвоката Никитина, в заключении экспертов из материалов дела указано, что анекдот про выборы "содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главе государства, должностным лицам, членам организаций, возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране".

Как отметил адвокат, Невский районный суд Петербурга на предварительном закрытом заседании отказался признать недопустимым результат экспертизы, который стал основой в уголовном деле об экстремизме.

"Пока такой перспективы (приостановки или возврата прокурору дела) не вижу, но если прокурор или суд посчитают это необходимым, то не исключаю такой возможности. Мы настаиваем на отказе прокурору в требовании о принудительном лечении Эдуарда в связи с отсутствием события уголовного деяния", — заявил РИА Новости адвокат Камакин, отвечая на вопрос о возможности приостановки или возврата прокурору дела Никитина.

В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, ставится цель исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Как подчеркнул адвокат Камакин, поправки президента разъясняют, что для квалификации деяния как преступления должно быть событие преступления, которым не может стать сам по себе неудачный анекдот в соцсети.