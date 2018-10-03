Смоленских предпринимателей арестовали за взятку сотруднику ФСБ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Двое смоленских предпринимателей арестованы за дачу взятки в размере 4,5 тысячи долларов сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

Согласно информации следствия, взятка предназначалась для "решения вопроса" о снятии ограничений и дальнейшем беспрепятственном следовании в Казахстан железнодорожных вагонов с продуктами из США, которые были задержаны Россельхознадзором.

"Двое смоленских предпринимателей арестованы за дачу взятки сотруднику ФСБ", — сообщает СК РФ в мессенджере WhatsApp.